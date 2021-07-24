شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 4.3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 4.3% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 33 ألفا 899 دولار في الساعة 12 من مساء اليوم السبت في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 4.9%، حيث يتم تداولها بين 32 ألفا و474 دولار و 34 ألفا و70 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 48% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وأضافت عملة بيتكوين 10% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 17% حتى الآن هذا العام.