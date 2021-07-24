شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط سهم "إنتل" بأكثر من 5% بعد تراجع أرباحها الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "إنتل كورب" خلال تداولات اليوم الجمعة بشكل حاد عقب إعلان الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت انخفاض الأرباح والإيرادات في الربع السنوي الثاني.



وأظهرت نتائج أعمال صانعة الرقائق الأمريكية انخفاض أرباحها إلى 5.06 مليار دولار في الربع الثاني من 5.11 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "إنتل" أرباحا بنحو 1.28 دولار لكل سهم بيما توقع محللون أرباحا عند 1.06 دولار لكل سهم.



وانخفضت إيرادات "إنتل" إلى 19.63 مليار دولار في الربع الثاني من 19.73 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.



وانخفضت إيرادات مراكز بيانات "إنتل" حول العالم بنسبة 9% في الربع الثاني مسجلة 6.5 مليار دولار، لكنها كانت أعلى من توقعات المحللين عند 5.84 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "إنتل كورب" بنسبة 5.2% وأغلق جلسة الجمعة عند 53 دولارا، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 54.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 52.3 دولار.