شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يرتفع بعد نتائج أعمال قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم الجمعة عقب إعلان الشركة الأمريكية عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت تسجيل أرباح وإيرادات قوية.



وأعلنت "تويتر" عن تسجيل أرباح فصلية بحوالي 65.6 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة بخسائر عند 1.387 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020.



وبلغ نصيب السهم من الأرباح نحو 20 سنتا لكل سهم في الربع الثاني بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق أرباح معدلة بنحو 7 سنتات لكل سهم.



وقفزت إيرادات شركة التواصل الاجتماعي بنسبة 74% إلى 1.19 مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 1.07 مليار دولار، كما حققت الشركة إيرادات من الإعلانات بنحو 1.05 مليار دولار، وهو ما يعد ارتفاعا بنسبة 87% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.



وبلغ عدد مستخدمي "تويتر" في الربع الثاني 206 ملايين مستخدم يوميا مقارنة بنحو 186 مليون مستخدم قبل عام بيما توقع محللون عدد مستخدمين نشطين بنحو 206.2 مليون مستخدم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 3% وأغلق جلسة الجمعة عند 71.6 دولار.