شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الصويا بنسبة 1% بعد بيانات الواردات الصينية والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات الواردات الصينية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن واردات الصين من الصويا البرازيلية تراجعت في يونيو/حزيران الماضي مقارنة بنفس الفترة عام 2020.



واشترت الصين – أكبر مستهلك للصويا في العالم – ما يقرب من 10.48 مليون طن من الصويا البرازيلية في الشهر الماضي مقارنة بشراء 10.51 مليون طن في نفس الفترة من عام 2020.



وعند المقارنة بشهر مايو/أيار، ارتفعت واردات الصين من الصويا البرازيلية بنسبة 14% مقارنة بنحو 9.23 مليون طن في مايو/أيار.



وفي غضون ذلك، شحنت الصين 54.8 ألف طن من الصويا الأمريكية في يونيو/حزيران، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 80% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي عندما اشترت الصين 267.553 ألف طن من الصويا الأمريكية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.02 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1% إلى 13.51 دولار للبوشل.