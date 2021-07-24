شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



ويتواصل الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الثاني، ومن الشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها في الآونة الأخيرة "تويتر" و"إنتل كورب".



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا خاصة مع ظهور إشارات على زيادة وتيرة الإصابات مرة أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت مؤخرا من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.02 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 25.2 دولار للأوقية.