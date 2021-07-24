شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للجنيه الإسترليني رغم بيانات التجزئة الإيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف، وذلك على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.5% خلال يونيو/حزيران بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 0.2%.



يأتي ذلك في ضوء الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت مؤخرا من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد طالب المواطنين استمرار التقيد بالحذر والإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:55 بتوقي جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3753، وسجل أعلى سعر عند 1.3781 في حين سجل أقل سعر عند 1.3720.