شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقع تحت الضغوط نتيجة ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ضغوط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة نتائج أعمال الشركات.



ومن بين الشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها الفصلية في الآونة الأخيرة "تويتر" و"إنتل كورب".



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا خاصة مع ظهور إشارات على زيادة وتيرة الإصابات مرة أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت مؤخرا من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.02 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1802.4 دولار للاوقية.