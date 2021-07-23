شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي مع متابعة نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة مع متابعة الأسواق لنتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الثاني.



ومن بين الشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها الفصلية في الآونة الأخيرة "تويتر" و"إنتل كورب".

هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا خاصة مع ظهور إشارات على زيادة وتيرة الإصابات مرة أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت مؤخرا من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.02 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.