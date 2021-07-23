شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يواصل مكاسبه ويرتفع أعلى 74 دولارا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت الأربعاء الماضي ارتفاع مخزونات النفط على عكس التوقعات في الأسبوع الماضي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.02 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا خاصة مع ظهور إشارات على زيادة وتيرة الإصابات مرة أخرى.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 09.08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 71.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.1 دولار وأقل سعر عند 71.3 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لـ"برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.3% إلى 74.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.1 دولار وأقل سعر عند 73.3 دولار.