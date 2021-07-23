شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر سلبياً بعد بيانات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات التجزئة بالإضافة إلى متابعة تطورات كورونا.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في كندا انخفض بنسبة 2.1% في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 3%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، انخفض مؤشر مبيعات التجزئة الكندية بقيتها الأساسية بنسبة 2% خلال يونيو/حزيران متجاوزا توقعات بانخفاض نسبته 1.6%.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا خاصة مع ظهور إشارات على زيادة وتيرة الإصابات مرة أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت مؤخرا من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.7953، وسجل أعلى سعر عند 0.7966 في حين سجل أقل سعر عند 0.7931.