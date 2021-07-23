شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى مستوياتها بفضل "صناعة السيارات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة عند أعلى مستوياتها على الإطلاق إذ فاق التفاؤل بشأن موسم الأرباح وتعهد البنك المركزي الأوروبي باستمرار الدعم النقدي المخاطر من ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.1 بالمئة ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 461.75 نقطة وسجل زيادة أسبوعية 1.5 بالمئة هي أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل مايو أيار.

وتصدرت شركات صناعة السيارات قائمة الرابحين ليرتفع مؤشرها 2.5 بالمئة.

وربح سهم دايملر المصنعة لسيارات مرسيدس-بنز 5.5 بالمئة بعد أن رفعت كيبلر شيفرو توصيتها للسهم إلى "شراء"، قائلة إن نموها لا ينعكس على نحو مناسب في سعر السهم.

وقفز سهم فاليو الفرنسية لصناعة مكونات السيارات ستة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح ومبيعات أعلى للنصف الأول، وقالت إنها تتوقع انحسار نقص الرقائق.

وزادت أسهم نظيرتيها فوريسيو وكونتيننتال ايه.جي أكثر من ثلاثة بالمئة لكل منهما.