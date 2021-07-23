شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يرتفع مقترباً من حاجز 35 ألف نقطة مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة لتقترب من تحقيق مكاسب أسبوعية، وذلك مع استمرار الترقب لصدور نتائج أعمال الشركات.



ومن بين الشركات التي أعلنت عن نتائج أعمالها الفصلية في الآونة الأخيرة "تويتر" و"إنتل كورب".



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا خاصة مع ظهور إشارات على زيادة وتيرة الإصابات مرة أخرى.



تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت مؤخرا من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 120 نقطة) 34944 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 4387 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 14730 نقطة.