شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل مكاسبه رغم ضغوط ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



هذا، وتتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا خاصة مع ظهور إشارات على زيادة وتيرة الإصابات مرة أخرى.



وتجدر الإشارة إلى أن النحاس يتأثر بشكل كبير باتجاه حركة الاقتصاد العالمي لارتباطه بعدة أنشطة صناعية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.02 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 4.35 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر عند 4.39 دولار وأقل سعر عند 4.33 دولار.