شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه قبل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، فى ظل احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 92.96 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.80 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.77 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقف فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 93.19 نقطة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا بنسبة 0.3% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، فى ظل الاحتمالات القوية لقرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، توضح تلك البيانات مدي تحسن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

وتصدر بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر تموز/يوليو المتوقع مستوى 62.0 نقطة من مستوى 62.1 نقطة فى حزيران/يونيو ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 64.6 نقطة من 64.8 نقطة الشهر السابق.