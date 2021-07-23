الاقتصاد

الدولار يحافظ على مكاسبه قبل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه قبل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، فى ظل احتمالات قرب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص برنامج شراء السندات ، ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة.

 

زاد مؤشر الدولار بحوالي 0.15 % إلى مستوى 92.96 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.80 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.77 نقطة.

 

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقف فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 93.19 نقطة.

 

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فمؤشر الدولار الأمريكي مرتفعا بنسبة 0.3% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، فى ظل الاحتمالات القوية لقرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

 

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، توضح تلك البيانات مدي تحسن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثالث من هذا العام.

 

وتصدر بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر تموز/يوليو المتوقع مستوى 62.0 نقطة من مستوى 62.1 نقطة فى حزيران/يونيو ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 64.6 نقطة من 64.8 نقطة الشهر السابق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا