شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل مخاوف حول مستويات الطلب فى الصين.

انخفضت أسعار الفضة بنسبة 1.1% إلى مستوي 25.13$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.41$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 25.46$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 24.75$ للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري،فأسعار الفضة منخفضة حتى اللحظة بنسبة 2.1 % ،على وشك تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل مخاوف الطلب الصيني.

جدد تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من هذا العام ،المخاوف حيال الطلب الفعلي على المعادن والسلع ،فى أكبر مستهلك لهما فى العالم.