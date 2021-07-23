شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ،وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ،بعد الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ،بالتزامن مع استمرار إفصاح الشركات والبنوك عن نتائج الأعمال خلال الربع الثاني من هذا العام.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% حتى الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثالث خسارة يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ،ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.1% ، بفضل انتعاش أسعار المعادن والسلع فى الأسواق العالمية.

تعهد المركزي الأوروبي يوم الخميس بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة عند مستوياتها القياسية لفترة أطول لتعزيز التعافي الاقتصادي ،وحذر من أن انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا تمثل خطرا على اقتصاد اليورو.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.2% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي .

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.8% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.7% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.8 %.