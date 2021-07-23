شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تكبد خسارة أسبوعية بفعل تباطؤ مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة قرب أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على المعدن الثمين.

انخفضت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,801.34$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,807.21$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,810.37$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,792.75$ للأونصة.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب منخفضة بنسبة 0.6% ، على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،بفعل تباطؤ مستويات الطلب على المعدن الثمين.

بالرغم من هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات على نطاق واسع هذا الأسبوع ، غير أن المعدن لم يتفاعل إيجابيا ،بسبب اتجاه المستثمرين إلى شراء أصول أخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر لليوم الرابع على التوالي ،ليستمر الإجمالي عند 1,028.55 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 14 أيار/مايو الماضي.