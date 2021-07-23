شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، استنادا على آمال أن استمرار تعافي الطلب العالمي ،سوف يطغي على تأثير قرار تحالف أوبك بلس زيادة الإنتاج بداية من آب/أغسطس المقبل.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.3% إلى مستوي 71.93$ ، من مستوى الافتتاح عند 71.72$، و سجل أدنى مستوي عند 71.50$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.4% إلى مستوي 73.84$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 73.52$ ، وسجل أدنى مستوي عند 73.34$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.1% ،وزاد خام برنت بنسبة 1.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي .

يتوقع معظم خبراء الطاقة استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال النصف الثاني من هذا العام ،حيث من المنتظر تجاوز نمو الطلب على الوقود نمو العرض فى الأسواق.

توقعات نمو الطلب العالمي يستند على استمرار ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا ، والتي سوف تحد من تأثير العدوى المتزايدة من متغير السلالة دلتا.

فى نفس الوقت ،بدأ السوق يشعر بأن الزيادة البالغة 400 ألف برميل يوميا ،التي قررها تحالف أوبك يوم الأحد الماضي ،لن تؤدي إلى تخمة فى المعروض ،خاصة مع استمرار تعافي مستويات الطلب العالمي.