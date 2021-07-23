شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القهوة الآجلة تسجل أرباح كبيرة– تحليل – 23-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر القهوة خلال الفترة الأخيرة اندفاع صاعد قوي متجاوزا بذلك الحاجز المستقر عند 176.30 لنلاحظ استئنافه بذلك للهجوم الصاعد وتسجيله لأرباح كبيرة بوصوله نحو 208.80.

نشير إلى أن تشكيل السعر يوم أمس لفجوة سعرية وتخلصه من العائق المستقر عند 194.00 فإن ذلك يؤكد استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد ليستهدف أولا مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 212.25 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 221.90 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للتداولات الحالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 194.50 و 212.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد