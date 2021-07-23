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اليورو مقابل الين بانتظار العزم السلبي- تحليل - 23-7-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره ضمن المسار الجانبي المؤقت مؤجلا بذلك الهجوم السلبي نتيجة لافتقاره للعزم السلبي حتى هذه اللحظة, نلاحظ استمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز إضافي بثباته قرب 130.55 ليزيد ذلك من فرص تجديد السعر للمحاولات الهابطة لنتوقع تجديد الضغط على الدعم المستقر عند 128.80 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم السلبي بتداولات الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.50  و 128.90

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الهابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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