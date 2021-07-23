شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يختبر الحاجز-تحليل - 23-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

تأثر سعر الزوج بإيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ اختباره حاليا للحاجز الإضافي المستقر عند 151.90, نذكر بأن ثبات هذا الحاجز سيفعّل المسار التصحيحي الهابط من جديد لنتوقع استهداف السعر لمستويات سلبية متعددة قد تبدأ من 150.80 و 150.20.

أما نجاح السعر باختراق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيزيد من فرص استعادته للميل الصاعد ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة قوية بهدف تسجيل أهداف إيجابية قد تبدأ من مستوى 153.00 و 153.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 150.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز