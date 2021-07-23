شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على المسار الهابط– تحليل - 23-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من بطء تداولات سعر البلاتين الأخيرة, إلا أن ثباته السلبي المتكرر دون المقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1150.00 وباستمرار تشكيل مستوى 1105.00 للحاجز الإضافي, فإن هذه العوامل تدعم توقعنا الهابط للفترة القريبة والمتوسطة.

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة تحقيقه للأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 1035.00 وصولا لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي المستقر عند 945.00 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1105.00 و 1035.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط