شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقترب من الحاجز– تحليل- 23-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس مؤخرا لإيجابية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تشكيله بذلك لموجه صاعدة مقتربا من الحاجز المتمثل بمستوى 4.4100, بالرغم من تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أن تذبذبه دون الحاجز الحالي يؤكد تأجيله للهجوم الصاعد لتنحصر التداولات ضمن نطاق ضيق خلال الفترة الحالية.

أما نجاح السعر بتجاوز الحاجز والثبات فوقه, فإن ذلك سيفتح الباب أمامه للبدء بتشكيل موجات صاعدة قوية ليسهل ذلك مهمة تسجيله لأهداف إيجابية متعددة قد تبدأ من 4.5100 و 4.6400.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4100 و 4.2800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي بثبات الحاجز