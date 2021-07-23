شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط هذا الصباح ليقترب من دعم نموذج العلم الهابط المشار له في تقريرنا الأخير، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية ننتظر أن يساهم بدفع السعر لكسر 25.05 ومن ثم التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 24.95 وتمتد إلى 23.76، مع التذكير بأهمية الثبات دون 25.65 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 25.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط