شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب محاولات إيجابية لكن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، بينما يتقاطع مؤشر ستوكاستيك بشكل سلبي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه بكسر 1797.00 لتأكيد الاندفاع نحو 1770.00.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1825.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط