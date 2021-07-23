شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً هابطاً ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50، وقد يتجه لاختبار محتمل للدعم المحوري 1.3680 قبل العودة للارتفاع، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك.

وطالما أن السعر فوق الدعم المذكور، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.3840.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3700 والمقاومة 1.3850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد