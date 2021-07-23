شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف مقابل الدولار الأمريكي ،لكن العملة الأوروبية الموحدة بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بعدما أبقي الاجتماع الأخير للمركزي الأوروبي على المخاوف المتصاعدة حيال اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

زاد اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1780$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1770 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1762$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف عند 1.1752$.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الموحدة لا تزال منخفضة حتى الآن بنسبة 0.3% مقابل العملة الأمريكية ،بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل استمرار المخاوف حيال اختلاف المسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

أبقى البنك المركزي الأوروبي بالأمس على أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير ، مع التأكيد على المضي قدما فى تنفيذ البرنامج الطارئ لشراء السندات المرتبط بجائحة فيروس كورونا والمعروف باسم (PEPP)والبالغ قيمته 1.85 تريليون يورو شهريا حتى آذار/مارس 2022.

وحذرت رئيس البنك"كريستين لاجارد" من أن الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا "السلالة دلتا" قد تشكل تهديدا لتعافي اقتصاد المنطقة الموحدة،وأكدت إنه من السابق لأوانه تشديد السياسة النقدية لأته سيشكل خطرا على الانتعاش الاقتصادي وتوقعات التضخم.