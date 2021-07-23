شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو بالقرب من الأدنى له في قرابة أربعة أشهر أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1769 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1771، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1764، بينما حقق الأعلى له عند 1.1780.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر تموز/يوليو لكل من فرنسا وألمانيا واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساع القطاع الخدمي في فرنسا وألمانيا بالإضافة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل وتقلص اتساع القطاع الصناعي في فرنسا وألمانيا بالإضافة لاقتصاديات المنطقة ككل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد توضحا تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 62.0 مقابل 62.6 في حزيران/يونيو واستقرار اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا عند ما قمته 64.6 خلال تموز/يوليو بعد أن عدلت من 64.8 في حزيران/يونيو.