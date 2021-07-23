شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلي مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة ويتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية لليوم الثاني على التوالي بسبب عطلات رسمية هناك.

هذا وتابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة للمركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا تقلص اتساع القطاع الصناعي إلي 56.8 مقابل 58.6 والتي عدلت من 58.4 في حزيران/يونيو الماضي، وانكماش القطاع الخدمي إلى 44.2 مقابل اتساع 56.8 والتي عدلت من 56.0، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب انكماشاً إلى 45.2 مقابل اتساع 56.7 والتي عدلت من 58.0 في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، لا تزال المخاوف التي تنتاب المستثمرين حيال وضع فيروس كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادي قائمة بشكل أو بأخر وبالأخص عقب إعلان أكبر ولايتان في استراليا الأربعاء الماضي عن زيادة حادة في الإصابات الجديدة بمتحور دلتا، بينما سجلت إندونيسيا ارتفاعاً قياسياً في الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية.

وفي نفس السياق، نوه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الأربعاء لكون العالم في المرحلة الأولى من موجة أخرى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، موضحاً إن الفشل العالمي في مشاركة اللقاحات والاختبارات والعلاجات يؤجج جائحة ذي مسارين، البلدان التي لديها موارد كافية مثل اللقاحات تنفتح، في حين أن بعض البلدان الأخرى تغلق في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس التاجي.

كما صرح أدهانوم في حديثه آنذاك إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو والتي من المقرر أن تطلق فعليات الأولمبيات في وقن لاحق اليوم بدو جمهور في اليابان، بأن التناقضات في اللقاحات حول العالم تخفي ظلماً مروعاً، وإن الوباء اختبار والعالم يفشل، موضحاً أنه كلما طال الوباء، زاد الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الذي يسببه، ومضيفاً أن التهديد العالمي للوباء سيبقي حتى تتعامل جميع الدول مع المرض.

وحذر أدهانوم من أنه بعد تسعة عشر شهراً من تفشي حائجة كورونا وسبعة أشهر منذ الموافقة على اللقاحات الأولى، نحن الآن في المرحلة الأولى لموجة أخرى من الإصابات والوفيات، ويذكر أنه أعرب الأسبوع الماضي عن كون الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً آنذاك أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 06:02 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 191.77 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,127,963 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، قرابة 3,569 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.06% ليخسر 54.75 نقطة ويصل إلى المستوى 5,097.00، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.42% ليخسر هو الأخر 14.99 نقطة ويصل إلى المستوى 3,559.74.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.91% ليخسر 253.37 نقطة ويصل إلى المستوى 27,470.47، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.14% ليخسر هو الأخر 4.53 نقطة ويصل إلى المستوى 3,254.74.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.01% ليربح 0.69 نقطة ويصل إلى المستوى 12,721.53، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.09% ليربح هو الأخر 6.70 نقطة ويصل إلى المستوى 7,393.10.