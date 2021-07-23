شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الفرنك للارتفاع ويختبر مستوى 0.9200، من جديد، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 0.9265، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.9135.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد