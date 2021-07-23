شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاول التعافي – تحليل - 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم أمس ليهاجم مستوى 0.7375، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل مقاومة قوية أمام السعر، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات سلبية واضحة الآن.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7230، مع الانتباه إلى أن التماسك فوق 0.7375 سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 0.7460.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7320 والمقاومة 0.7420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط