شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخترق المقاومة – تحليل - 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً قوياً لمستوى 72.75 واستقر فوقه، مما يقود السعر لمواصلة الارتفاع على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لتحقيق ارتفاعات جديدة تستهدف مستويات 74.70 ثم 76.00 كمحطات إيجابية أولية.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 72.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد