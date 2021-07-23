شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ضمن نموذج سلبي – تحليل - 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليختبر مقاومة القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط، وبالتالي، يحتاج السعر لكسر مستوى 25.05 للحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لتخطي حاجز 24.95 ومن ثم فتح الطريق أمام زيارة مستوى 23.76 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى قائماً بدعم من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم اختراق مستوى 25.65 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.70 والمقاومة 25.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط