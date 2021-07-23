شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحصل على حافز سلبي – تحليل - 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب صعوبة في كسر مستوى 1797.00، ليظهر بعض الميل الهابط ويختبر المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة جيدة أمام السعر، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية الآن، مما يدعم فرص استئناف التداولات السلبية لكسر المستوى المذكور ومن ثم فتح الطريق أمام زيارة مستوى 1770.00 كهدف تالي.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1825.15 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1775.00 والمقاومة 1820.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط