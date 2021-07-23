شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي دون المتوسط المتحرك – تحليل - 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي منذ يوم أمس، مستقراً دون المتوسط المتحرك 50، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار اختبار مستوى 1.2475 كهدف رئيسي تالي.

مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي ليدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2650 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2500 والمقاومة 1.2620

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط