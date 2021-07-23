شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين فوق المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول 110.80.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 109.75، مع التذكير بأن تخطي الهدف المذكور سيدفع السعر إلى 111.70 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.60 والمقاومة 110.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد