شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجتاز المتوسط المتحرك – تحليل - 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار المتوسط المتحرك 50 واستقر فوقه، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، بانتظار اختبار مقاومة القناة الهابطة عند 1.3840.

من الضروري مراقبة السعر عند وصول المستوى المستهدف، حيث إن اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1.4000، بينما التماسك دونه سيضغط على السعر لاستئناف الانخفاض داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة واختبار مستوى 1.3680 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3700 والمقاومة 1.3850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد