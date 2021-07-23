شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 23-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من كسر مستوى 1.1780 وأغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 1.1700 كهدف تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1780 والثبات فوقه من جديد قد يدفع السعر لبدء موجة صاعدة جديدة تستهدف اختبار مناطق 1.1888 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1690 والمقاومة 1.1830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط