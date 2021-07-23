شكرا لقرائتكم خبر عن "العمود الأساسى لصناعة السياحة".. تدريب 21770 ألف من عاملى القطاع.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الاتحاد المصرى للغرف السياحية أنه تم تدريب 21 ألفا و770 من العاملين بالقطاع السياحى فى إطار مشروع دعم الانتقال إلى سوق العمل بالمنحة الممولة من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى "مشروع التعليم الفنى والتدريب المهني" TVET EGYPT" خلال الفترة ما بين 1 أبريل 2019 وحتى 31 مارس 2021.

وتنوعت ورش التدريب ما بين تنمية مهارات مشرفى الضيافة ومبادئ فنون الطهى والتوعية الصحية بفيروس كورونا والإدارة وغيرها من الورش المختلفة.

وذكر الاتحاد فى تقريره السنوى أنه يولى اهتماما خاصا بتنمية الموارد البشرية العاملة فى القطاع السياحى باعتبارها العمود الأساسى لصناعة السياحة والطريق إلى الارتقاء بالجودة وتعزيز الموقف التنافسى للمنتج السياحى المصرى، وذلك من خلال وضع خريطة متكاملة لمنظومة التدريب السياحى بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية.

واستمر الاتحاد خلال العام الماضى فى تقديم العملية التدريبية سواء بشكلها التقليدى طالما سمحت الأحوال فى ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أو من خلال المنصات الإلكترونية، حيث قام الاتحاد بإنتاج وإخراج أفلام تضمنت شرح المناهج المتعددة وقام باستحداث وإضافة المناهج الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل فيروس كورونا.