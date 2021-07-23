شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن صادرات مصر من الملابس.. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الرقابة على الصادرات المصرية، عددًا من البيانات والمعلومات الهامة التى تكشف زيادة فى صادرات مصر من الملابس الجاهزة، خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2021 والتى نستعرضها فى سياق السطور التالية:

- ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021 لتسجل 720 مليون دولار.

- 47% زيادة فى صادرات الملابس أول 5 أشهر من 2021.

-الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة من مصر بما قيمته 395 مليون دولار.

- 45% زيادة فى صادرات الملاب لأمريكا.

- ألمانيا الاتحادية فى المركز الثانى بما قيمته 42.5 مليون دولار مقابل 34.3 مليون دولار بزيادة 29%

-إسبانيا استقبلت ملابس ب 41.1 مليون دولار مقابل 29.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع 38%

-تركيا استوردت بما قيمته 32.7 مليون دولار مقابل 31.7 مليون دولار بارتفاع 3%.

-الامارات العربية المتحدة استوردت بـ 25.8 مليون دولار مقابل 2.6 مليون دولار بنسبة ارتفاع 889%

- الصادرات إلى أوروبا 165 مليون دولار مقابل 142 مليون دولار بنسبة ارتفاع 16%.

-الصادرات للدول العربية ارتفعت بنسبة 303% لتسجل 98 مليون دولار.