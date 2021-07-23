شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ماذا ينتظر سوق "الأصفر" بختام جلسات الأسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق المعادن الثمينة اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 عددا من الأحداث والتقارير والبيانات المالية والاقتصادية فى عددا من الدول، وهذا من شأنه التأثير على حركة سعر الذهب بختام جلسات التداول هذا الأسبوع، بعد تغيرات عدة للذهب خلال الأيام الأربع الماضية.

وننتظر اليوم الجمعة 23 يوليو، إعلان مبيعات التجزئة البريطانية والقراءة الأولية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى والخدمى الفرنسى والقراءة الأولية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى والخدمى الألمانى والقراءة الأولية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى والخدمى فى منطقة اليورو.

كما يترقب السوق إعلان القراءة الأولية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى والخدمى البريطانى ومبيعات التجزئة الكندية والقراءة الأولية لمؤشر مديرى المشتريات التصنيعى والخدمى فى الولايات المتحدة، وهذه البيانات سترسم حركة سعر الذهب بختام جلسات التداول اليوم الجمعة.

سعر الذهب فى البورصات العالمية لا يزال يتحرك فى قناة سعرية شبه ثابتة بين 1795 دولارا إلى 1808 دولارات خلال الأيام الماضية، وذلك مع تداولات متوسطة فى الأسواق.

سعر جرام الذهب فى مصر يسجل حركة مستمرة أسوة بالسعر العالمى للذهب، وذلك لأن هناك ارتباط وثيق بين الذهب فى مصر والذهب فى البورصة العالمية، ويتحرك الذهب فى سوق الصاغة بين 785 إلى 795 جنيها للجرام من عيار 21.