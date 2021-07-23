شكرا لقرائتكم خبر عن نوالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في ثمانية أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بينما لا يزال بصدد رابع خسائر أسبوعية له على التوالي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 0.7381 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7379، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7390، بينما أن حقق الزوج الأدنى له عند 0.7377.

هذا وتابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة للمركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا تقلص اتساع القطاع الصناعي إلي 56.8 مقابل 58.6 والتي عدلت من 58.4 في حزيران/يونيو الماضي، وانكماش القطاع الخدمي إلى 44.2 مقابل اتساع 56.8 والتي عدلت من 56.0، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب انكماشاً إلى 45.2 مقابل اتساع 56.7 والتي عدلت من 58.0 في حزيران/يونيو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد توضحا تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 62.0 مقابل 62.6 في حزيران/يونيو واستقرار اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا عند ما قمته 64.6 خلال تموز/يوليو بعد أن عدلت من 64.8 في حزيران/يونيو.