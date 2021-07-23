شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن تعميم آلية تداول القطن بكل المحافظات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القابضة للغزل: جاهزون لتطبيق آلية تداول القطن الجديدة فى كل المحافظات

كشفت مصادر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن جاهزية الشركة من خلال شركة القطن الجديدة لتطبيق آلية تداول القطن الجديدة فى كل المحافظات خلال الموسم الجارى، ولا سيما أن الآلية تسمح بدخول شركات القطاع الخاص لشراء القطن.

1 – تم تجهيز 4 محالج جاهزة لاستقبال الأقطان وحلجها بالطريقة الحديثة.

2- أهمية الحليج الحديث ضمان عدم وجود شوائب مطلقا فى القطن بما يحسن من قيمته عالميا.

3 – سيتم تعميم الآلية على كل المحافظات.

4- سيتم تحديد مراكز تجميع بكل محافظة لاستلام الأقطان.

5- تتم عملية البيع من خلال مزادات بين الشركات المتقدمة ووفقا السعر العالمى خاصة سعر قطن البيما الأمريكى.