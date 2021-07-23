شكرا لقرائتكم خبر عن بالدرجات اعرف كيف يتم تقييم المتقدمين للوظائف القيادية للجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أربعة معايير لاختيار المرشحين للوظائف القيادية داخل الجهاز الإدارى للدولة ومنح كل معيار 25 درجة ليكون إجمالى الدرجات النهائية 100 درجة، وأكد القانون على أنه يجب على المرشح أن يحصل على 70% حد أدنى فى كل معيار، وأنه فى حالة تساوى المرشحين يتم اختيار الأصغر سنا.

ونص القانون على أن تكون المعايير الخاصة بالاختيار بين المرشحين لشغل الوظائف القيادية هى:-

1- القدرات العلمية ومنها الحصول على درجات علمية مختلفة مثل الدبلومة والماجستير والدكتورة، إجادة لغة اجنبية، والتعامل مع الحاسب الآلى، بإجمالى درجات 25 درجة

2- التاريخ الوظيفى ويتضمن هذا المعيار تقارير تقويم الاداء للموظف، والإنجازات التى حققها الموظف خلال فترة الخدمة، سابقة الأعمال " ب 25 درجة

3- المقترح التطويرى حيث حدد القانون ضرورة أن يقدم المرشح لشغل الوظيفة القيادية مقترح لتطوير وتحسين اداء الوحدة أو المؤسسة العامل بها أو المرشح لشغل وظيفة قيادية بها." ب 25 درجة "

4- السمات الشخصية ويشمل هذا المعيار مهارات القيادة واتخاذ القرار ومدى القدرات الإبداعية، والقدرة على مواجهة الازمات، وكيفية حلها والسرعة فى تنفيذ الحلول. "25" درجة.