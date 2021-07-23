شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 22-7-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 22-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر الدولار كما كان عليه من قبل عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، ويستقر صرف اليورو عند سعر 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك فترة اجازة عيد الأضحى المبارك، وسوف يستمر هذا الثبات لحين رجوع البنوك من اجازتهم الرسمية.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار الأمريكى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 22-7-2021 استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وسوف يستقر الدولار لحين عودة عمل البنوك مرة أخرى بعد الانتهاء من اجازتهم الرسمية.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.34 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.