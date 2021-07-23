سعر اليورو اليوم الخميس 22-7-2021 ثالث أيام العيد

وفى سياق متصل، استقرت أسعار العملات فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 22-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر الدولار كما كان عليه من قبل عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، ويستقر صرف اليورو عند سعر 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع.