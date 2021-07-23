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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 22-7-2021 ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الخميس 22-7-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري 18.37 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، أما فى البركة سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات متداولة بالبنوك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وفى سياق متصل، استقرت أسعار العملات فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 22-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعر الدولار كما كان عليه من قبل عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، ويستقر صرف اليورو عند سعر 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.46 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.37 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر18.41 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.46 جنيه للشراء.
18.61 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.38 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.46 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.41 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.