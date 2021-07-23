شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عملية هيكلة واسعة للشركات التابعة لتصبح 9 شركات فقط بدلا من 32 شركة تعرف على التفاصيل فى 6 معلومات.

1 - تم الانتهاء من دمج 8 شركات تجارة وحليج الاقطان فى شركة واحدة.

2 - تم دمج 24 شركة غزل ونسيج وملابس فى 8 شركات فقط.

3 - 22 مليار جنيه تكلفة تدشين المصانع الجديدة وشراء الآلات.

4 - تم إعادة تشكيل مجالس الإدارات الجديدة، توافقا مع تعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون 185 لسنة 2020.

5 - تم تعيين رؤساء مجالس إدارات أصحاب خبرات وغير متفرغين، وتعيين رئيس تنفيذى وعضو منتدب لإدارة الشركة.

6 – تضمن تشكيل المجالس أعضاء معينين وعضو منتخب فى كل مجلس.