شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مشروعات للتكرير والتصنيع والنقل وزيادة السعات التخزينية خلال 2020.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من مشروعات التكرير والتصنيع والنقل والتسويق ومشروعات زيادة السعاا التخزينية والتي تم تنفيذها خلال عام 2020 وكانت تلك المشروعات كالتالي ..

1-تم رفع كفاءة خطوط المنتجات بهدف سد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وذلك من خلال إنشاء خطين جديدين بشركة أنابيب البترول باستثمارات كلية حوالى 1.369 مليون جنيه .

2- إنشاء صهريج ترباين بإجمالى سعة 17 ألف متر مکعب بشركة النصر للبترول باستثمارات حوالي 20 مليون جنيه.

٣- شراء وحدتين بحريتين سعة 1750 طنا لشركة مصر للبترول ووحدة بحرية سعة ۸۱۷ طن لشركة التعاون للبترول بتكلفة إجمالية 17.2مليون دولار .

4-إنشاء محطة تموين وخدمة سيارات لشركة التعاون للبترول بمنفلوط بمحافظة أسيوط بتكلفة حوالي 6 مليون جنيه .

5- تطوير ۱۸۰ محطة تموين وخدمة سيارات بمناطق الجمهورية المختلفة وذلك بهدف ضمان توفير احتياجات السوق المحلى وعدم حدوث أي اختناقات بمناطق الجمهورية بشركتى مصر للبترول و التعاون للبترول وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 82.8 مليون جنيه .

6-مشروعات للحفاظ على البنية الأساسية بالشركات البترولية المختلفة " لوحات تشغيل جهد منخفض - فرن تقطير - نظام التحكم الآلي و ( software ) لتشغيل مصنع ( PVC ) بشركة البتروكيماويات المصرية / وحدة تبريد مياه / ضاغط هواء / محولات / مكثفات ) باستثمارات حوالى 186مليون جنيه .

7- مشروعات الأمن الصناعي وحماية البيئة تضمنت سيارات إطفاء / توريد وتركيب أنظمة الإنذار المبكر والإطفاء التلقائي / إحلال وجديد شبكات وطلمبات الإطفاء والتبريد / معالجة الصرف الصناعي / تدوير ومعالجة المياه التطبيق نظام ( ZLD ) / وحدات إنقاذ بحري ) بالشركات البترولية المختلفة وذلك بهدف تأمين المناطق والمنشآت البترولية ضد أخطار الحرائق وتسرب الغاز والتلوث البيئي باستثمارات حوالي 228 مليون جنيه .

8 -أما فيما يتعلق بمشروعات زيادة السعات التخزينية خلال عام2020

فكانت إنشاء صهاريج تخزين وتداول للمنتجات الإستراتيجية ( سولار - بوتاجاز ) بشركة سونكر بالعين السخنة في إطار خطة زيادة السعات التخزينية للمنتجات الاستراتيجية المستوردة لتأمين احتياجات البلاد باستثمارات حوالى 234.6 مليون دولار .