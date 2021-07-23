شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 790 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الخميس ارتفاع بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية صعود أونصة الذهب في البورصة العالمية من 1795 دولار إلي 1805 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليومعيار 21 سجل 790 جنيها.

عيار 18 سجل 676 جنيها.

عيار 24 سجل 903 جنيهات.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1805 دولار.

سعر الذهب في البورصات العالمية لا يزال يتحرك في قناة سعرية شبه ثابتة بين 1795 دولار إلي 1808 دولار خلال الأيام الماضية، وذلك مع تداولات متوسطة في الأسواق.

سعر جرام الذهب في مصر يسجل حركة مستمرة أسوة بالسعر العالمي للذهب، وذلك لأن هناك ارتباط وثيق بين الذهب في مصر والذهب في البورصة العالمية، ويتحرك الذهب في سوق الصاغة بين 785 إلي 795 جنيها للجرام من عيار 21.