شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الخميس 22-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 22-7-2021 استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وسوف يستقر الدولار لحين عودة عمل البنوك مرة أخرى بعد الانتهاء من اجازتهم الرسمية.

وسجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجارى الدولى استقرارا عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، أما فى بنك القاهرة سجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.66جنيه للشراء، و 15.74جنيه للبيع.

أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.